Inilah Momen Gembira Petugas MBG Menerima Amplop Gaji di Malam Hari, Heboh

Inilah Momen Gembira Petugas MBG Menerima Amplop Gaji di Malam Hari, Heboh

Inilah Momen Gembira Petugas MBG Menerima Amplop Gaji di Malam Hari, Heboh
Gaji petugas SPPG. Ilustrasi Foto: dok.JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Inilah momen gembira ketika puluhan relawan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menerima amplop gaji pada malam hari.

Momen tersebut diunggah di media sosial oleh mantan chef hotel bintang lima yang kini menjadi koki kepala di salah satu SPPG di Bandung Barat, Jawa Barat, Hendry Kumink.

"Betapa bermanfaatnya MBG bagi warga sekitar," tulis Hendry di akunnya di media sosial pada Sabtu (15/11).

Dalam unggahan tersebut terlihat puluhan relawan SPPG berkumpul di halaman dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk menerima gaji.

Satu per satu mereka masuk ke ruangan, lalu keluar dengan amplop di tangan.

Momen tersebut terlihat dalam video yang dibagikan akun Instagram hendry_kumink itu, mantan chef hotel bintang lima yang kini menjadi koki kepala di salah satu SPPG di kawasan Bandung Barat.

Chef Kuming, begitu ia biasa disapa, membagikan suasana bahagia para relawan di SPPG Cinyurup, RT 003 RW 004, Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor.

Dalam unggahan itu, tampak puluhan relawan SPPG berkumpul menunggu pembagian gaji hasil jerih payah mereka menyiapkan program MBG untuk anak-anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Puluhan relawan SPPG berkumpul di halaman dapur MBG untuk menerima amplop berisi uang gaji.

