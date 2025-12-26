Inilah Motif Pelaku Teror Bom di 10 Sekolah Depok, Ada Unsur Cinta Ditolak

jpnn.com, DEPOK - Kepolisian Resor Metro Depok mengungkap motif pelaku ancaman bom terhadap 10 sekolah di Depok, Jawa Barat. Motifnya didasari rasa kecewa karena lamaran sang tersangka ditolak oleh keluarga seorang wanita.

"Motif dari tersangka untuk melakukan peneroran ataupun tindak pidana ini adalah tersangka merasa kecewa karena lamarannya ditolak oleh keluarga Kamila Hamdi," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Polres Metro Depok, Kompol Made Oka, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (26/12).

Made Oka menjelaskan bahwa tersangka berinisial H (23) sebelumnya pernah berpacaran dengan Kamila Hamdi pada 2022, tetapi hubungan mereka telah berakhir. Setelah putus dan lamarannya ditolak, tersangka merasa tidak lagi diperhatikan oleh Kamila.

"Sampai akhirnya tersangka melakukan teror yang memang menjadi perhatian kita semua, yaitu meneror 10 sekolah di wilayah Polres Metro Depok," ujar Made Oka.

Menurut polisi, tindakan teror ini dilakukan tersangka untuk mencari perhatian. Polisi juga menemukan bahwa tersangka kerap melakukan ancaman dan tindakan mengganggu lainnya, tidak hanya kepada Kamila tetapi juga ke kampus.

"Kemudian banyak juga order fiktif ataupun makanan fiktif yang dikirimkan ke rumahnya, padahal yang bersangkutan ataupun keluarganya tidak ada memesan," tambahnya.

Lebih lanjut, Made Oka mengungkapkan bahwa tersangka aktif membuat akun-akun palsu untuk menjelekkan nama Kamila Hamdi.

"Tersangka H ini juga membuat akun-akun medsos palsu yang menjelek-jelekkan Kamila dan juga keterangan dari tersangka bahwa memang yang bersangkutan membuat email, akun Instagram, akun Facebook mengatasnamakan Kamila," katanya.