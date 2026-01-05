Inilah Motif Pembunuhan Anak Politikus PKS Cilegon
jpnn.com, CILEGON - Terungkap motif pembunuhan anak politikus PKS Kota Cilegon, Banten.
Korban dalam perkara ini adalah seorang anak laki-laki bernama Muhamad Axle Harman Miller yang ditemukan tewas di dalam rumahnya Bukit Baja Sejahtera III, Cilegon, pada Selasa (16/12/2025) sore.
Korban mengalami luka tusukan di beberapa bagian tubuh, antara lain paha, dada, dan leher.
Direktur Reskrimum Polda Banten Kombes Pol Dian Setyawan mengatakan pembunuhan dipicu motif ekonomi, setelah pelaku mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto hingga terlilit utang.
“Pelaku melakukan perbuatannya dengan tujuan mendapatkan uang untuk melunasi utang, karena mengalami kerugian besar dalam perdagangan aset kripto,” kata Dian Setyawan di Kota Cilegon, Senin.
Dian menjelaskan bahwa tersangka berinisial HA (31) awalnya berniat melakukan pencurian dengan menyasar rumah kosong sebagai cara memperoleh uang secara cepat.
“Pelaku memastikan rumah dalam kondisi sepi sebelum masuk ke dalam rumah,” ujarnya.
Setelah tidak mendapatkan respons saat menekan bel rumah, pelaku kemudian masuk dengan cara memanjat pagar dan mencongkel jendela menggunakan kunci yang telah dimodifikasi.
