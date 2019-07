Inilah Negara Kontestan 16 Besar Piala Afrika 2019

jpnn.com, CAIRO - Piala Afrika 2019 yang berlangsung di Mesir menuntaskan babak penyisihan grup.

Dari 24 negara yang tersebar di enam grup, 16 tim lolos ke babak guguir. Mereka ialah para juara grup, runner-up dan empat peringkat ketiga terbaik. Di antara 16 negara tersebut, terdapat tuan rumah Mesir dan juara bertahan Kamerun.

Fase 16 Besar Piala Afrika 2019 akan dibuka dengan duel Maroko vs Benin, Jumat (5/7) malam WIB. (adk/jpnn)

16 Besar Piala Afrika 2019:

1. Uganda (runner-up Grup A) vs Senegal (runner-up Grup C)

2. Maroko (juara Grup D) vs Benin (peringkat ketiga terbaik, dari Grup F)

3. Madagaskar (juara Grup B) vs Kongo (peringkat ketiga terbaik, dari Grup A)

4. Ghana (juara Grup F) vs Tunisia (runner-up Grup E)

5. Mali (juara Grup E) vs Pantai Gading (runner-up Grup D)

6. Aljazair (juara Grup C) vs Guinea (peringkat ketiga terbaik, dari Grup B)

7. Nigeria (runner-up Grup B) vs Kamerun (runner-up Grup F)

8. Mesir (juara Grup A) vs Afrika Selatan (peringkat ketiga terbaik, dari Grup D)