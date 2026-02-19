Inilah Orang yang Menyebabkan Nabi Muhammad Ditegur Allah

jpnn.com - NABI Muhammad, Rasululullah, 'kekasih' Allah, pernah mendapat teguran Allah.

Begini ceritanya -seperti yang tersirat di awal Surah Abasa, surah ke-80 dalam Al-Qur'an.

Suatu ketika, seorang pria buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum, anak paman Khadijah -istri Nabi Muhammad, menghadap untuk meminta petunjuk.

Itu bertepatan dengan saat Nabi Muhammad sedang berdakwah di depan petinggi Quraisy.

Abdullah bin Ummi Maktum bertanya dan meminta Nabi Muhammad membacakan dan mengajarkan beberapa wahyu yang telah diterima Nabi.

Permintaan itu diulanginya beberapa kali karena ia tidak tahu, tidak melihat Nabi menghadapi beberapa pembesar Quraisy yang diharapkan masuk Islam dan memberi pengaruh besar pada perkembangan dakwah selanjutnya.

Nabi tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Abdullah bin Ummi Maktum yang menyebabkan hatinya terluka.

Allah melihat raut muka Nabi Muhammad yang masam itu. Allah pun memberikan teguran kepada Nabi Muhammad.