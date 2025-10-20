menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Bisnis » Inilah Para Pemenang Bright Gas Cooking Competition 2025

Inilah Para Pemenang Bright Gas Cooking Competition 2025

Inilah Para Pemenang Bright Gas Cooking Competition 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bright Gas Cooking Competition 2025. Foto dok Pertamina Patra Niaga

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga mengumumkan pemenang grandfinal ajang kuliner tahunan Bright Gas Cooking Competition (BGCC) pada Sabtu (18/10).

Setelah melalui babak penyisihan dan semifinal di Surabaya, Makassar, Jakarta, dan Medan, sebanyak 12 finalis terbaik dari total 1.654 peserta melaju ke babak Grand Final di Jakarta.

Finalis dari Jakarta Mei Mei Tanujaya berhasil meraih Juara 1.

Baca Juga:

Mengusung tema “Rasa Nusantara untuk Negeri”, yang menonjolkan semangat kebanggaan terhadap kekayaan kuliner Indonesia melalui hidangan lezat, sehat, dan bernutrisi.

“Bright Gas Cooking Competition adalah ajang apresiasi kami kepada para pelanggan Bright Gas dan talenta kuliner dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga, wirausaha, hingga kreator konten. Kami berharap kegiatan ini terus berlanjut sebagai satu-satunya kompetisi masak nasional non-televisi yang membuka jalan bagi peserta untuk menjadi chef profesional,” ujar Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra.

Mei Mei Tanujaya dari Jakarta, mengaku sangat bahagia atas pencapaiannya.

Baca Juga:

“Waduh, happy banget, tidak menyangka bisa juara pertama. Saya masak ikan bakar gulai kari dengan roti jala, acar bawang khas Aceh, dan pencok kacang panjang dari Sunda, semua rasa Nusantara ada di satu piring,” ujarnya.

Tiga pemenang terbaik BGCC 2025 mendapatkan kesempatan mengikuti kursus memasak di Le Cordon Bleu, Thailand, sebagai bentuk dukungan Pertamina Patra Niaga terhadap pengembangan karier kuliner masyarakat. Selain itu pemenang juga mendapatkan hadiah uang tunai, logam mulia dan hadiah menarik lainnya.

Setelah babak penyisihan & semifinal di Surabaya, Makassar, Jakarta & Medan, sebanyak 12 finalis terbaik dari total 1.654 peserta melaju ke babak Grand Final.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI