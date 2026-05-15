Inilah Pengakuan Bahwa Persib Bandung Sehat, Profesional, Terpercaya, Punya Fondasi Kuat

jpnn.com - JAKARTA - Persib Bandung kembali mendapatkan lisensi klub profesional AFC untuk siklus 2025/2026.

Lisensi AFC tersebut menjadi semacam pengakuan bahwa Persib Bandung telah membuktikan diri mampu dalam menjaga standar klub di Indonesia dan juga di level Asia.

Sejak proses verifikasi lisensi klub AFC mulai diterapkan pada 2017, Persib secara konsisten selalu berhasil memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Konsistensi tersebut menjadi cerminan dari keseriusan klub dalam membangun fondasi organisasi yang sehat, berdaya saing, dan terus berkembang mengikuti dinamika industri sepak bola modern.

"Bagi Persib, lisensi klub profesional AFC bukan sekadar pemenuhan regulasi atau persyaratan administratif. Ini adalah representasi dari komitmen kami untuk terus membangun klub yang sehat, profesional, terpercaya, dan memiliki fondasi yang kuat untuk jangka panjang," ujar Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, dikutip dari laman resmi Persib, Kamis.

Menurut Adhitia, keberhasilan mempertahankan lisensi sejak sembilan tahun yang lalu menunjukkan bahwa Persib terus bergerak dan bertumbuh sebagai institusi olahraga modern yang tidak hanya berorientasi pada hasil pertandingan, tetapi juga pada kualitas pengelolaan klub secara menyeluruh.

"Kami ingin memastikan bahwa pertumbuhan Persib berjalan secara berkelanjutan, baik dari sisi performa tim, pengembangan pemain, penguatan infrastruktur, tata kelola organisasi, hingga pelayanan kepada Bobotoh dan seluruh stakeholder klub," kata dia.

Adhitia menambahkan, pencapaian ini juga menjadi motivasi bagi Persib untuk terus meningkatkan standar di berbagai lini demi menghadirkan klub yang semakin kompetitif dan relevan di level nasional maupun Asia.