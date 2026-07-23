Inilah Rumah Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini yang Digeledah KPK

jpnn.com - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah pribadi Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini di BTN Belencong, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis malam (23/7/2026).

Seorang warga yang enggan disebutkan identitasnya membenarkan bahwa rumah bernomor M.18 di Jalan Mutiara tersebut merupakan kediaman Lalu Ahmad Zaini.

"Iya, betul, ini rumah Pak Zaini (Bupati Lombok Barat). Tapi ini rumah kosong (tidak ada penghuni)," katanya.

Tim KPK tiba di lokasi sekitar pukul 20.20 Wita. Empat minibus yang membawa tim penyidik tampak terparkir di depan rumah selama proses penggeledahan berlangsung.

Penggeledahan itu dilakukan setelah tim KPK menyelesaikan penggeledahan di Pendopo Bupati Lombok Barat yang berada di depan Kantor Bupati Lombok Barat.

Saat meninggalkan pendopo, tim KPK terlihat membawa sejumlah koper yang dimasukkan ke dalam kendaraan.

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Hingga penggeledahan di rumah pribadi berlangsung, tim KPK belum memberikan keterangan resmi terkait kegiatan tersebut.

Sebelumnya, pada Senin (20/7), KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap 19 orang, dengan tujuh orang di antaranya dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.