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Inilah Sosok Wapres yang Dikehendaki Kader Akar Rumput, Enggak Bikin Terkejut

Inilah Sosok Wapres yang Dikehendaki Kader Akar Rumput, Enggak Bikin Terkejut
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Presiden Prabowo Subianto bersama Wapres Gibran Rakabuming, Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad seusai Rapat Paripurna ke-19 DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5). Foto : Ricardo/dok.JPNN

jpnn.com - JAKARTA – Dukungan untuk Sufmi Dasco Ahmad menjadi wakil presiden (wapres) RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka mengalir dari Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra.

Salah satunya dari DPD Partai Gerindra Jawa Timur (Jatim).

Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadad mengatakan bahwa kader Gerindra di tingkat akar rumput menilai Dasco memiliki peran penting dalam menjaga komunikasi politik, terutama ketika terjadi kebuntuan di antara para elite.

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“Aspirasi ini muncul secara alami dari perbincangan dan diskusi kader di bawah. Sebagai partai kader, kami memandang aspirasi yang berkembang di daerah perlu disuarakan,” katanya Dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu (15/11).

Sadad menjelaskan, dukungan terhadap Dasco didasarkan pada sejumlah pertimbangan, salah satunya loyalitas dan kesinambungan kepemimpinan.

Dasco dinilai sebagai kader inti yang telah mendampingi Prabowo dalam perjalanan politik Gerindra hingga pemerintahan.

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Selain itu, pengalaman Dasco sebagai Wakil Ketua DPR RI juga dipandang memiliki relevansi dalam menjaga hubungan antara eksekutif dan legislatif.

Peran tersebut dinilai penting untuk mendukung kelancaran agenda pemerintahan, termasuk program Astacita.

Kursi wapres harus diisi sosok berpengalaman menjalin hubungan dengan berbagai kekuatan politik.

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