menu
JPNN.comJPNN.com
Inilah Surat Megawati Soekarnoputri untuk Mojtaba Khamenei

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Foto: PDIP

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri pada Senin 9 Maret 2026 mengirim surat surat kepada pemimpin tertinggi Republik Islam Iran Mojtaba Hosseini Khamenei.

Mojtaba resmi dilantik sebagai pemimpin pemimpin tertinggi Republik Islam Iran pada Minggu (8/3).

Mojbata Khamenei menempati posisi itu setelah Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Republik Islam Iran tewas dalam serangan brutal Amerika Serikat dan Israel ke Teheran.

Baca Juga:

Megawati menitipan surat ucapan selamat ke Dubes Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi pada Senin.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Boroujerdi ketika menerima surat mengungkapkan bahwa Megawati sosok yang konsisten memperjuangkan nilai keadilan.

"Dubes Mohammad Boroujerdi menyebut Ibu Megawati selalu yang pertama dan menggambarkan sosok pemimpin yang tidak hanya cinta perdamaian, namun juga memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam tata pergaulan global," ujar Hasto, Minggu (15/3).

Baca Juga:

Sementara itu, Megawati dalam isi surat mengucapkan selamat bagi Mojtaba yang telah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran secara demokratis.

Ketum PDIP itu juga memuji Iran sebagai negara yang berdaulat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI