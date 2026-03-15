Inilah Surat Megawati Soekarnoputri untuk Mojtaba Khamenei

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri pada Senin 9 Maret 2026 mengirim surat surat kepada pemimpin tertinggi Republik Islam Iran Mojtaba Hosseini Khamenei.

Mojtaba resmi dilantik sebagai pemimpin pemimpin tertinggi Republik Islam Iran pada Minggu (8/3).

Mojbata Khamenei menempati posisi itu setelah Ali Khamenei selaku pemimpin tertinggi Republik Islam Iran tewas dalam serangan brutal Amerika Serikat dan Israel ke Teheran.

Megawati menitipan surat ucapan selamat ke Dubes Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi pada Senin.

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut Boroujerdi ketika menerima surat mengungkapkan bahwa Megawati sosok yang konsisten memperjuangkan nilai keadilan.

"Dubes Mohammad Boroujerdi menyebut Ibu Megawati selalu yang pertama dan menggambarkan sosok pemimpin yang tidak hanya cinta perdamaian, namun juga memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam tata pergaulan global," ujar Hasto, Minggu (15/3).

Sementara itu, Megawati dalam isi surat mengucapkan selamat bagi Mojtaba yang telah terpilih sebagai pemimpin tertinggi Republik Islam Iran secara demokratis.

Ketum PDIP itu juga memuji Iran sebagai negara yang berdaulat.