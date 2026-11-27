jpnn.com - SEMARANG - Bukan Persija Jakarta, Persita Tangerang, atau Persib Bandung tim paling gila dalam tujuh pekan terakhir Super League.

Tim paling dahsyat dalam periode itu ialah Java United -musim lalu masih bernama Malut United.

Java United itu tim yang di tiga pekan awal masih berada di papan bawah, ditambah pula hukuman pengurangan dua poin (pemindahan kandang).

Namun, setelah pekan ke-10 tuntas, Java United berada di urutan ke-8 dengan empat kali menang, empat kali imbang, dua kali kalah.

Dalam tujuh laga terakhir di Super League, Java United tak pernah kalah. Itu termasuk menaklukkan Persib Bandung, Bhayangkara FC, Bali United, dan Borneo FC.

Pelatih Java United Fabio Lefundes mengatakan bahwa dirinya akan selalu mendorong pemain untuk mencapai kemampuan terbaik.

"Saya akan terus memacu pemain sehingga kami dapat tumbuh bersama menjadi lebih baik,” kata Lefundes menjelang laga pekan ke-11.

Java United dijadwalkan bertamu ke markas Madura United FC, Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan pada Sabtu (28/11) pukul 19.00 WIB.