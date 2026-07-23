Inilah Tim Terbaik Piala Dunia 2026: Ada Messi, Kejutan Terbesar Penjaga Gawang

jpnn.com - JAKARTA – Berikut data mengenai Team of the Tournament atau Tim Terbaik Piala Dunia 2026.

FIFA mengumumkan Team of the Tournament setelah Piala Dunia 2026 yang digelar di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat berakhir.

Juara dunia Spanyol dan Prancis menjadi negara dengan wakil terbanyak dalam susunan sebelas pemain terbaik, masing-masing menyumbangkan tiga pemain.

Tim terbaik tersebut menggunakan formasi 4-3-3 dan diisi pemain-pemain dari enam negara berbeda sebagai penghargaan atas penampilan impresif mereka sepanjang turnamen.

Salah satu kejutan terbesar terjadi di posisi penjaga gawang.

FIFA memilih Vozinha dari Tanjung Verde, mengungguli kiper Spanyol Unai Simon, meski Simon membawa La Roja menjuarai Piala Dunia 2026 dan meraih penghargaan Golden Glove.

Kiper berusia 40 tahun itu mencuri perhatian setelah membantu Tanjung Verde menahan imbang Spanyol tanpa kebobolan pada laga pembuka.

Vozinha menutup turnamen dengan 18 penyelamatan, jumlah kedelapan terbanyak di antara seluruh penjaga gawang.