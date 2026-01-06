menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Inilah yang Didengar Nadiem Makarim Kecil di Meja Makan

Inilah yang Didengar Nadiem Makarim Kecil di Meja Makan

Inilah yang Didengar Nadiem Makarim Kecil di Meja Makan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Bu Atika didampingi Nono Anwar Makarim, mengusap wajah anaknya Nadiem Makriem di sela sidang pembacaan dakwaan kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Nadiem Makarim menyisipkan kenangan semasa kecil, saat membacakan nota keberatan dalam sidang kasus dugaan korupsi Chromebook, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (5/1).

Nadiem yang memikul status terdakwa itu mengungkapkan dirinya dilahirkan dalam keluarga pejuang antikorupsi.

"Dari kecil, saya disuruh orang tua duduk di meja makan mendengar aktivis-aktivis antikorupsi berdebat mengenai arah negara," kata Nadiem.

Baca Juga:

Dari orang tuanya, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 tersebut mengaku belajar berbagai nilai kebangsaan yang berdasarkan integritas.

Nadiem pun merasa sangat beruntung lantaran keluarganya mampu menguliahkan dirinya ke luar negeri. Setiap kali lulus kuliah, baik Strata-1 (S1) maupun S2, Nadiem selalu kembali ke Tanah Air.

"Walaupun banyak kenyamanan yang bisa saya dapatkan saat berkarier di luar negeri, Indonesia selalu menarik saya kembali. Memang Indonesia punya banyak masalah, tetapi di dalam permasalahan itulah saya merasa bisa berkontribusi," tuturnya.

Baca Juga:

Nadiem menyampaikan orang tuanya selalu mengingatkan bahwa kesuksesan tidak ada artinya tanpa pengabdian.

Menurutnya, kata-kata tersebut yang menjadi dasar pertimbangannya saat ditawarkan amanah untuk menjadi Mendikbudristek.

Semua orang pun bingung kenapa di puncak kesuksesan dalam bisnis, Nadiem Makarim malah mempertimbangkan itu...

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI