Inisial TK di Kasus Penyadapan Ternyata Berpangkat Brigadir Jenderal, Ini Perannya

jpnn.com - Inisial TK yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto terungkap.

Sosok TK sebelumnya disebut Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026).

Nah, Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyebut sosok TK merupakan perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal (brigjen).

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Menurut isir, TK sudah diperiksa oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi Divisi Propam Polri terkait dugaan pelanggaran profesi.

"Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu," kata Isir dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Irjen Isir mengatakan pemeriksaan internal dan penyidikan pidana terkait dugaan penyadapan ilegal terus berjalan untuk memastikan seluruh fakta dan keterlibatan pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh.

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Pada Kamis (12/11), Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto mengungkap dugaan keterlibatan Brigjen TK dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.

Kapolri menyebut tersangka AS diduga tidak hanya meneruskan perintah penyadapan kepada operator, tetapi juga memerintahkan TK untuk melakukan pengawasan atau surveillance.