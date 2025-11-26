Inisiatif Haji Robert dan NHM Peduli Hidupkan Budidaya Ikan Nila sebagai Sumber Ekonomi Desa

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Desa Soahukum, Remer Hein Sinyiang, menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Haji Romo Nitiyudo Wachjo, Presiden Direktur PT Nusa Halmahera Minerals (NHM).

Ungkapan terima kasih itu karena program NHM Peduli telah menyalurkan enam unit meyco atau bak penampung air kepada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Satu dalam Kasih.

Bantuan itu sangat berarti dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui sektor perikanan, sejalan dengan arah pembangunan nasional dalam peningkatan ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi desa.

Remer Hein menjelaskan enam unit meyco tersebut kini sepenuhnya dimanfaatkan untuk budidaya ikan nila secara modern.

Seluruh unit telah beroperasi dan menunjukkan hasil yang menggembirakan, khususnya dalam meningkatkan produktivitas perikanan yang selama ini menjadi potensi ekonomi utama masyarakat Desa Soahukum.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada manajemen NHM serta Camat Kao Barat, Efroni Tos Hendrik, atas pendampingan dan berbagi pengetahuan mengenai teknik perikanan modern, termasuk penggunaan mesin aerator.

Menurutnya, kolaborasi yang diinisiasi melalui NHM Peduli ini memperluas wawasan masyarakat tentang metode budidaya yang lebih efisien, berkelanjutan, dan adaptif terhadap kebutuhan masa kini.

Remer meyakini inovasi ini membuka peluang besar bagi BUMDes untuk memperkuat kapasitas usaha dan menciptakan sumber pendapatan baru bagi warga.