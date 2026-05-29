Bantu UMKM Perkuat Fondasi Bisnis, Pintar Bareng GoPay Hadir di Bali

jpnn.com, BALI - GoPay bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menghadirkan program edukasi keuangan Pintar Bareng GoPay di Bali.

Program ini mengajak 150 pelaku UMKM di Bali untuk memahami dasar pengelolaan keuangan, keamanan transaksi digital, serta berbagai pilihan permodalan digital yang dapat dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab melalui pendekatan yang relevan dan mudah dipahami.

Peserta juga dibekali pemahaman mengenai risiko penyalahgunaan usaha untuk aktivitas ilegal yang memiliki konsekuensi hukum, seperti judi online dan pencucian uang.

Selain sesi edukasi, peserta turut diperkenalkan dengan berbagai solusi keuangan digital dari GoPay yang mudah diakses, transparan, dan aman guna mendukung pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan.

Head of Corporate Affairs GoPay, Audrey P. Petriny, mengatakan literasi finansial dan keamanan transaksi digital menjadi fondasi penting agar UMKM dapat tumbuh sehat dan berkelanjutan.

“Melalui Pintar Bareng GoPay bersama OJK, BI, PPATK, dan AFPI, kami ingin membantu pelaku UMKM memperkuat fondasi bisnis sekaligus memahami peluang dan risiko teknologi keuangan digital,” ujarnya.

Dalam sesi edukasi, PPATK menegaskan pentingnya kewaspadaan pelaku usaha terhadap potensi penyalahgunaan rekening maupun transaksi, seiring meningkatnya modus kejahatan keuangan yang menyasar pelaku usaha kecil yang belum memiliki pencatatan keuangan yang rapi.

“UMKM perlu memastikan setiap transaksi yang terjadi dalam usahanya benar-benar berasal dari aktivitas bisnis yang sah. Kewaspadaan terhadap pola transaksi yang tidak wajar penting untuk mencegah keterlibatan tanpa sengaja dalam tindak pencucian uang maupun pendanaan aktivitas ilegal,” kata Rizki Hendrawan, Tenaga Ahli Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK.