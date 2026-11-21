Initiative Forum 2026 Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Perkuat Ketangguhan Masyarakat
jpnn.com, JAKARTA - Presiden Human Initiative Tomy Hendrajati mengatakan berbagai persoalan kemanusiaan, mulai dari bencana alam hingga krisis sosial dan ekonomi, membutuhkan keterlibatan serta kerja sama banyak pihak.
Hal itu dibahas dalam Initiative Forum 2026 dengan mengangkat tema “Strengthen Resilience” untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan kemanusiaan.
Menurut Tomy, forum tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi ruang pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan komitmen dan aksi bersama untuk membangun ketangguhan masyarakat.
“Kami ingin mengajak seluruh pihak untuk menyatukan komitmen, memperkuat kemitraan, dan melahirkan aksi bersama dalam membangun ketangguhan masyarakat. Mari kita bergerak bersama, membangun kekuatan, menghadirkan perubahan, dan memartabatkan manusia sebagai tujuan utama,” ujar Tomy.
Dalam forum tersebut, pengalaman penanganan banjir dan longsor di Sumatra pada 2025, serta gempa Flores, Nusa Tenggara Timur, pada 2026 turut menjadi bahan pembelajaran.
Pengalaman tersebut dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan masyarakat ketika menghadapi situasi bencana.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Muhamad Hasan Chabibie mengapresiasi konsistensi Human Initiative dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan selama bertahun-tahun.
“Untuk teman-teman di Human Initiative, terima kasih atas kerja-kerja sosial yang secara istiqomah dilakukan selama berbelas-belas tahun ini,” kata Hasan.
Initiative Forum 2026 menghasilkan komitmen dan aksi bersama untuk membangun ketangguhan masyarakat.
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