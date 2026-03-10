InJourney Hospitality Hadirkan Pengalaman Bermakna di Momen IdulFitri & Nyepi 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality) memproyeksikan peningkatan tingkat hunian hotel hingga 10% pada periode peak season Libur IdulFitri & Nyepi 2026.

Direktur Komersial InJourney, Veronica H Sisilia mengatakan momentum libur Lebaran dan Nyepi tahun ini menjadi katalis penting untuk menstimulasi minat masyarakat berwisata.

"InJourney menghadirkan seamless experience bagi traveller dari hulu ke hilir, mulai dari airport, hotel, hingga destinasi, sehingga perjalanan wisata menjadi lebih nyaman dan terintegrasi. Kebijakan Work From Anywhere (WFA) dari pemerintah juga menjadi peluang positif untuk mengurai kepadatan arus mudik sekaligus mendorong masyarakat menikmati masa liburan lebih panjang, yang berdampak baik bagi industri perhotelan dan pariwisata nasional,” ujar Veronica.

Oleh karena itu, InJourney telah menyiapkan berbagai program-program liburan yang dapat dinikmati wisatawan, mulai dari heritage, budaya, hingga tradisi lokal yang autentik.

"Keunikan inilah yang membedakan destinasi dan aset kami dengan destinasi lainnya, sekaligus menjadi kekuatan utama dalam menghadirkan pengalaman wisata yang tidak hanya berkesan, tetapi juga sarat nilai budaya Indonesia,” tambahnya.

Berbagai persiapan telah dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan jumlah tingkat hunian di Hotel yang dikelola InJourney Hospitality selama peak season Libur Idul Fitri & Nyepi Tahun 2026, yang diproyeksikan terjadi pada 17-29 Maret 2026.

Tingkat hunian rata-rata diperkirakan mencapai meningkat 10% dibandingkan tahun sebelumnya, sebuah sinyal positif bagi sektor pariwisata Indonesia.

Guna memastikan kesiapan menghadapi lonjakan wisatawan selama Libur IdulFitri 2026, InJourney Hospitality memperkuat kesiapan operasional melalui audit layanan F&B, housekeeping, dan engineering, optimalisasi digital check-in, serta pengawasan real-time melalui Task Force 24/7 Monitoring Center.