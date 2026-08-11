InJourney Nyatakan Sirkuit Mandalika Siap Gelar MotoGP pada Oktober 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menyatakan Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat, telah siap sepenuhnya untuk menyelenggarakan ajang balap dunia MotoGP 2026.

"Kalau kita bicara spesifik tentang Lombok, tentang Mandalika, kita tidak bisa melepaskan Mandalika dari perhelatan MotoGP, yang nanti insya Allah tahun 2026 akan dilaksanakan di tanggal 9 sampai 11 Oktober," kata Vice President Corporate Secretary InJourney Yudhistira Setiawan dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa InJourney bertugas menyiapkan destinasi wisata agar dapat memberikan pengalaman yang mengesankan bagi para wisatawan.

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"Perhelatan MotoGP 2026 sudah menjadi sebuah event signature national branding Indonesia di mata dunia, sehingga apapun akan kita lakukan yang terbaik," katanya.

Menurut dia, InJourney telah meminta maskapai Garuda Indonesia untuk menambah layanan penerbangan menuju dan dari Lombok semasa penyelenggaraan MotoGP.

"Kami juga sudah meminta kepada Garuda untuk menambah flight supaya nanti di minggu MotoGP itu penerbangan ke sana ke mana-mana juga mudah, ada banyak pilihan," kata Yudhistira.

Ia mengatakan bahwa perusahaan juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam upaya menyiapkan peningkatan pelayanan bagi wisatawan menjelang pelaksanaan MotoGP 2026.

Yudhistira mengemukakan bahwa penyelenggaraan MotoGP berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan penyerapan tenaga kerja.