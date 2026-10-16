InJourney Perluas Kemitraan di JWITF 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney memperluas peluang kemitraan business-to-business (B2B) melalui Jakarta Wonderful Indonesia Tourism Fair (JWITF) yang digelar oleh GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) pada 15-17 Oktober 2026 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.

Partisipasi tersebut diarahkan untuk membangun hubungan bisnis dengan agen perjalanan, operator tur, perusahaan pengelola perjalanan korporat, pelaku meetings, incentives, conventions, and exhibitions (MICE), serta mitra distribusi pariwisata.

Melalui pertemuan bisnis dan penjajakan kerja sama, InJourney membuka ruang bagi mitra untuk mengembangkan penawaran perjalanan sesuai karakteristik pasar dan kebutuhan pelanggan masing-masing.

Direktur Komersial InJourney Veronica H. Sisilia mengatakan kekuatan portofolio InJourney perlu ditopang jaringan kemitraan yang mampu menghubungkan destinasi dan layanan pariwisata dengan sumber permintaan.

Karena itu, pengembangan kerja sama B2B menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan pemasaran sekaligus memperkuat peluang bisnis lintas entitas.

“Melalui JWITF 2026, kami membawa kekuatan ekosistem InJourney untuk membuka kerja sama yang lebih luas dengan pelaku industri. Mitra dapat menjajaki berbagai kebutuhan bisnis, dari destinasi dan akomodasi hingga layanan pendukung perjalanan, dalam satu forum. Kami ingin pertemuan ini menghasilkan peluang yang dapat ditindaklanjuti menjadi kerja sama distribusi, penjualan, dan kolaborasi komersial yang berkelanjutan,” ujar Veronica.

Program kemitraan InJourney berfokus pada perluasan kanal distribusi dan pembukaan akses ke pasar sumber wisatawan baru.

Penjajakan dengan agen perjalanan, operator tur, serta jaringan grosir produk perjalanan dan penyedia inventori kamar hotel menjadi sarana untuk mempertemukan kapasitas layanan dalam ekosistem InJourney dengan kebutuhan pasar.