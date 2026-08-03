Innalilahi, Diding Boneng Meninggal Dunia
Senin, 03 Agustus 2026 – 11:31 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Aktor legendaris Diding Boneng dikabarkan meninggal dunia pada Senin (3/8).
Kabar tersebut telah dibenarkan oleh anaknya, Wira saat dihubungi awak media.
"Iya bokap meninggal," kata Wira.
Akan tetapi, Wira belum menjelaskan penyebab kepergian Diding Boneng.
Dia hanya menyebut jenazah Diding Boneng bakal dimakamkan Taman Pemakaman Umum (TPU) Menteng Pulo, Jakarta.
"Iya pemakaman Menteng Pulo, habis Ashar,” jelasnya.
Adapun Diding Boneng meninggal dunia dalam usia 76 tahun.
Semasa hidup, dia dikenal sebagai aktor yang telah membintangi banyak film.
Aktor legendaris Diding Boneng dikabarkan meninggal dunia pada Senin (3/8). Kabar tersebut telah dibenarkan oleh anaknya, Wira saat dihubungi awak media.
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