Innalilahi, Vidi Aldiano Meninggal Dunia
VIDI alias Vidi Aldiano. Foto: Arsip Pribadi

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Vidi Aldiano alias VIDI dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (7/3) sore.

Kabar duka tersebut diungkapkan oleh pihak keluarga melalui pesan kepada awak media.

"Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah, sahabat kita tercinta, Vidi Aldiano, pada Sabtu, 7 Maret 2026," ungkap perwakilan keluarga.

Pihak kemudian keluarga memohon doa untuk almarhum Vidi Aldiano.

"Kami memohon doa agar almarhum diampuni segala dosanya, diterima amal ibadahnya, dan mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT. Keluarga yang ditinggalkan semoga diberikan ketabahan," lanjutnya.

Adapun Vidi Aldiano alias VIDI meninggal dunia dalam usia 35 tahun.

Suami Sheila Dara itu mengembuskan napas terakhir seusai berjuang sembuh melawan kanker.

Semasa hidup, Vidi Aldiano dikenal sebagai penyanyi yang memiliki banyak hit.

