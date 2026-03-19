Innalillahi, 2 Orang Tewas Seusai Mobil Xpander Tabrak Bus di Tol Batang

jpnn.com, BATANG - Sebanyak orang dilaporkan tewas dalam kecelakaan lalu lintas yang melibatkan mobil Mitsubishi Xpander dengan bus PO 27 Trans di Jalan Tol Batang-Semarang, Kamis (19/3). Kecelakaan terjadi diduga karena pengemudi mobil dalam kondisi mengantuk hingga menabrak bagian belakang bus yang sedang berhenti di bahu jalan.

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Batang, AKP Eka Hendra Ardiansyah, mengatakan insiden tersebut terjadi di KM 368 jalur B arah Batang menuju Semarang, tepatnya di wilayah Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih. Saat kejadian, arus lalu lintas sedang ramai dengan cuaca cerah.

"Kecelakaan terjadi di KM. 368 Jalur B satu arah Batang menuju Semarang atau tepatnya Desa Kedawung, Kecamatan Banyuputih," katanya.

Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), mobil Xpander bernomor polisi B 2135 KZI melaju dari arah barat (Jakarta) menuju timur (Semarang) di lajur paling kanan. Kondisi jalan saat itu lurus dan beraspal beton dengan permukaan yang baik.

Namun, diduga pengemudi kehilangan konsentrasi hingga menyebabkan kecelakaan fatal. "Sesampai di lokasi kejadian, pengemudi diduga mengantuk sehingga menabrak bagian belakang bus yang sedang berhenti karena mengalami gangguan mesin. Akibat benturan keras tersebut, dua orang dilaporkan meninggal dunia dan dua lainnya mengalami luka-luka," katanya.

Korban meninggal dunia adalah pengemudi Xpander, Andi Endarto (48), warga Bekasi. Ia mengalami luka memar di bagian dada dan dinyatakan meninggal dunia di RSI Kendal. Seorang penumpang lainnya, Athaya Riski Wistarajaya (16), juga meninggal dunia akibat cedera berat di bagian kepala.

Sementara itu, dua korban luka-luka masing-masing Dian Arianta Widya (48) yang mengalami patah tulang tertutup pada kaki kanan dan Ariya Satya Risky (13) yang mengalami cedera kepala ringan. Keduanya kini menjalani perawatan intensif di RSI Kendal.

Menanggapi peristiwa ini, AKP Eka Hendra Ardiansyah mengimbau para pengendara, terutama yang tengah melakukan perjalanan arus mudik Lebaran, untuk selalu menjaga konsentrasi dan memastikan kondisi tubuh dalam keadaan prima sebelum berkendara.