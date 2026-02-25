Innalillahi, 3 Orang Tertabrak Kereta Api Tawang Jaya di Batang

jpnn.com, BATANG - Kereta Api Tawang Jaya tabrak tiga orang di KM 72+8 jalur hilir antara Stasiun Kuripan-Stasiun Ujungnegoro, Batang, Jawa Tengah, Rabu siang.

Kapolres Batang AKBP Veronika mengatakan kecelakaan itu berawal saat tiga korban itu berjalan kaki menyusuri jalur kereta dari arah timur (Semarang) ke barat (Jakarta).

"Akan tetapi, saat bersamaan muncul kereta api dari arah yang sama sehingga mereka tertemper KA Tawang Jaya itu. Akibat peristiwa itu, satu korban meninggal dunia dan dua orang mengalami luka-luka," katanya.

Didampingi Kepala Pos Polisi Subsektor Kandeman Ipda Sri Widadi, Kapolres mengatakan tiga korban yang masih dalam satu keluarga itu adalah Rutinah (54) meninggal dunia, serta Dasti (63), dan Darminah (53) mengalami luka-luka, semuanya warga Ujungnegoro.

"Berdasar hasil keterangan sementara bahwa ketiga korban berjalan kaki di pinggir jalan usaha tani (jalan tidak beraspal) yang berdekatan dengan jalur perlintasan kereta api," katanya.

Manajer Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif mengatakan perjalanan KA Tawang Jaya relasi Semarang Poncol- Pasar Senen menemper orang di KM 72+8 di jalur hilir antara Stasiun Kuripan-Stasiun Ujungnegoro, Rabu sekitar pukul 12.51 WIB.

Akibat temperan tersebut, KA Tawang Jaya berhenti luar biasa di lokasi guna pemeriksaan kondisi sarana.

Setelah dilakukan pemeriksaan oleh awak sarana perkeretaapian (ASP), lokomotif dan rangkaian KA Tawang Jaya dinyatakan aman dan berangkat kembali dari lokasi pada pukul 12.55 WIB.