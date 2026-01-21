Innalillahi, Anak Keempat Rizal Armada Meninggal Dalam Kandungan
jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band Armada yakni Tsandy Rizal Adi Pradana alias Rizal Armada menyampaikan kabar duka.
Anak keempat Rizal Armada dan istri, Monica Imas meninggal dunia dalam kandungan pada Selasa (20/1).
Kabar duka tersebut diungkapkan oleh Rizal Armada melalui akun miliknya di Instagram.
Dia membagikan foto hasil USG calon buah hati dengan latar belakang Masjid Nabawi, Madinah.
"Innalillahi wainna ilaihi raji’un. Telah meninggal anak ke-4 kami, Gameela Az Zahra Putri Pradana binti Tsandy Rizal Adi Pradana," ungkap Rizal Armada.
Pelantun Asal Kau Bahagia itu mengatakan buah hatinya meninggal dalam usia 7 bulan dalam kandungan.
Rizal Armada pun memohon doa untuk almarhumah anak keempatnya tersebut.
"Meninggal di dalam kandungan usia 7 bulan. Mohon doanya dari sahabat semua, semoga Allah merahmati dan memberikan perlindungan nya untuk kita semua," jelas pria berusia 40 tahun itu.
Vokalis band Armada yakni Tsandy Rizal Adi Pradana alias Rizal Armada menyampaikan kabar duka. Anak keempat Rizal Armada dan istri, Monica Imas meninggal dunia
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Terima Kasih, Bentuk Rasa Syukur Armada
- Perluas Jangkauan, Pelita Air Datangkan Airbus A320 sebagai Armada ke-14
- Layanan Armada PIS Kian Tangguh dengan 102 Kapal Berstandar Global
- Rayakan Hari Sumpah Pemuda, Kemenpora Hadirkan Armada Hingga El Rumi
- Penutup Sempurna Synchronize Fest 2024
- Bintangi Film Satu Hari dengan Ibu, Chand Kelvin Sering Menangis Selama Syuting