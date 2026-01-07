Innalillahi, Ayah Venna Melinda Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus politikus, Venna Melinda menyampaikan kabar duka atas kepergian ayahnya, Jimmy Rekartono.

Adapun almarhum mengembuskan napas terakhir pada Selasa, 6 Januari 2026.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Venna Melinda melalui akun miliknya di Instagram.

"Innalillahi wainailaihi rojiun. Selamat jalan Papa @jimmyrekartono," ungkap Venna Melinda, Rabu (7/1).

Ibunda Verrel Bramasta itu juga mengunggah sejumlah foto kenangan bersama mendiang Jimmy Rekartono.

Venna Melinda mengucapkan terima kasih kepada almarhum ayahnya yang telah banyak berjasa, termasuk bagi hidup Verrell Bramasta.

"Selamat jalan kakek kesayangan Mas Dewan. Terima kasih atas doa dan dukungan yang kakek berikan. Ajaran dan nasihat kakek akan selalu hidup dalam diri Mas Dewan. Semoga Allah menempatkan kakek di tempat terbaik," tutup Venna Melinda. (ded/jpnn)