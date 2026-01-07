menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Seleb » Innalillahi, Ayah Venna Melinda Meninggal Dunia

Innalillahi, Ayah Venna Melinda Meninggal Dunia

Innalillahi, Ayah Venna Melinda Meninggal Dunia
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Venna Melinda bersama ayahnya, Jimmy Rekartono (kiri), serta Verrell Bramasta. Foto: Instagram/vennamelindareal

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus politikus, Venna Melinda menyampaikan kabar duka atas kepergian ayahnya, Jimmy Rekartono.

Adapun almarhum mengembuskan napas terakhir pada Selasa, 6 Januari 2026.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Venna Melinda melalui akun miliknya di Instagram.

Baca Juga:

"Innalillahi wainailaihi rojiun. Selamat jalan Papa @jimmyrekartono," ungkap Venna Melinda, Rabu (7/1).

Ibunda Verrel Bramasta itu juga mengunggah sejumlah foto kenangan bersama mendiang Jimmy Rekartono.

Venna Melinda mengucapkan terima kasih kepada almarhum ayahnya yang telah banyak berjasa, termasuk bagi hidup Verrell Bramasta.

Baca Juga:

"Selamat jalan kakek kesayangan Mas Dewan. Terima kasih atas doa dan dukungan yang kakek berikan. Ajaran dan nasihat kakek akan selalu hidup dalam diri Mas Dewan. Semoga Allah menempatkan kakek di tempat terbaik," tutup Venna Melinda. (ded/jpnn)

Aktris sekaligus politikus, Venna Melinda menyampaikan kabar duka atas kepergian ayahnya, Jimmy Rekartono.

Redaktur & Reporter : Tim Redaksi

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI