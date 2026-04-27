Innalillahi, Calon Haji Asal Pasuruan Jatim Meninggal di Madinah

jpnn.com, SURABAYA - Seorang jemaah calon haji asal Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, bernama Kamariyah (85) meninggal dunia di Madinah, Arab Saudi, pada Minggu (26/4).

Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya melaporkan anggota jemaah yang tergabung dalam Kelompok Terbang (Kloter) 8 Embarkasi Surabaya itu, meninggal dunia setelah mengalami sesak napas.

“Jadi (anggota), jemaah mengalami sesak napas di sana, kemudian meninggal dunia,” kata Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Moh. As’adul Anam saat ditemui wartawan di Asrama Haji Embarkasi Surabaya (AHES), Jawa Timur, Senin.

Ia menjelaskan pelaksanaan badal haji untuk almarhumah akan diatur oleh panitia penyelenggara ibadah haji.

Selain itu, kata dia, anggota jemaah tersebut juga akan memperoleh hak asuransi yang diproses setelah otoritas Arab Saudi menerbitkan sertifikat kematian.

“Terkait nominal asuransi, kami masih menunggu ketentuan yang berlaku tahun ini,” ucapnya.

Anam menambahkan hingga saat ini terdapat empat jemaah calon haji Embarkasi Surabaya yang menunda keberangkatan karena sakit.

Tiga orang saat ini menjalani perawatan di rumah sakit, sementara satu lainnya dirawat di rumah.