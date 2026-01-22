Innalillahi, Haji Alim Crazy Rich di Palembang Meninggal Dunia

jpnn.com - Innalillahi wainnailaihi rojiun, telah berpulang ke rahmatullah Kms H Halim Ali atau biasa disapa dengan sebutan Haji Alim.

Crazy rich Palembang itu menghembuskan napas terakhir pada usia 88 tahun di ruang ICU Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Siti Fatimah Azzahrah Palembang, Kamis (22/1/2026) sekitar pukul 14.25 WIB.

Sebelum meninggal dunia, almarhum sempat menjalani perawatan intensif di ruang Intensive Care Unit (ICU) akibat sakit yang dideritanya.

Kabar wafatnya almarhum dengan cepat menyebar di berbagai grup WhatsApp dan media sosial. Dalam pesan duka yang beredar, pihak keluarga menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan almarhum semasa hidup serta memohon doa dari masyarakat.

"Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang Haji Halim Ali pada pukul 14.25 WIB. Mohon maaf atas segala salah dan khilafnya. Insya Allah diampuni seluruh dosa-dosanya," demikian bunyi pesan duka tersebut.

Rencananya jenazah H Alim akan disemayamkan di rumah duka di Jalan Dr M Isa Palembang, sebelum dimakamkan pada Jumat (23/1/2026) besok.

Semasa hidupnya, Haji Kms Halim Ali dikenal sebagai tokoh masyarakat yang aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan di Sumatera Selatan. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, kerabat, dan masyarakat luas. (mcr35/jpnn)