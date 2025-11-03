Innalillahi, Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan Meninggal Dunia
jpnn.com, PALEMBANG - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Selatan, Kurniawan dikabarkan meninggal dunia, Senin (3/11/2025).
Beliau mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Mohammad Hoesin (RSMH) Palembang, sekitar pukul 10.00 WIB.
Informasi berpulangnya almarhum Kurniawan disampaikan secara resmi melalui akun resmi @bawaslu.sumsel di Instagram.
Dalam unggahan tersebut, keluarga besar Bawaslu menyampaikan duka mendalam atas kepergian ketua yang dikenal berdedikasi tinggi dalam menjaga integritas pemilu di daerah itu.
"Keluarga besar Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan berduka cita atas berpulangnya Kurniawan, Ketua Bawaslu Sumsel," tulis ungkap Bawaslu Sumsel.
Sosok Kurniawan dikenal luas sebagai pribadi ramah dan berkomitmen kuat terhadap profesionalitas lembaga pengawas pemilu.
Semasa hidupnya, mendiang aktif mengawal proses demokrasi di Sumsel dengan penuh tanggung jawab dan keteladanan.
Pihak Bawaslu Sumsel menyampaikan doa agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa serta keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan.
Ketua Bawaslu Sumatera Selatan Kurniawan meninggal dunia di RSMH Palembang, Senin (3/11/2025).
