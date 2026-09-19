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Innalillahi, Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan Meninggal Dunia

Innalillahi, Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan Meninggal Dunia
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Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan meninggal dunia. ilustrasi. FOTO ANTARA/Rezza Estily/Koz/ama/08.

jpnn.com, JAWA BARAT - Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan dikabarkan meninggal dunia pada Sabtu (19/9/2026).

Kabar tersebut disampaikan langsung Gubernur Jabar Dedi Mulyadi melalui pernyataannya di Instagram pribadinya @dedimulyadi.

Dedi menyampaikan turut belasungkawa atas kepergian Danny Setiawan.

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Dia juga mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT.

"Kami menyampaikan kabar duka. Telah meninggalkan kita semua, Bapak Haji Dhani Setiawan, mantan Gubernur Jawa Barat," kata Dedi dalam pernyataannya, Sabtu (19/9/2026).

Dedi mengenang Danny Setiawan sebagai sosok yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan Jawa Barat.

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Menurut dia, sejumlah karya Danny telah diberikan untuk kemajuan Jawa Barat, baik ketika menjabat sebagai Sekretaris Daerah maupun saat menjadi gubernur.

"Saya meyakini Pak Dhani Setiawan adalah ahli kebaikan. Banyak karya-karya yang diperbuat untuk kemajuan Provinsi Jawa Barat," ujar Dedi.

Mantan Gubernur Jabar Danny Setiawan meninggal dunia. Dedi Mulyadi sampaikan dukacita.

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