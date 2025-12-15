Innalillahi, Pembalap Muda Asal Jambi Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Pembalap asal Sulawesi Selatan, Awhin Sanjaya, meninggal dunia setelah mengalami kecelakaan fatal dalam Grand Final Sumatera Cup Prix 2025 di Zabaq National Sirquit, Jambi, Minggu (14/12).

Kapolres Tanjungjabung Timur AKBP Wijaksono membenarkan insiden tersebut.

Kecelakaan terjadi sekitar pukul 17.00 WIB saat balapan final Sumatera Cup Prix 2025–Piala Bupati Tanjung Jabung Timur tengah berlangsung.

“Benar terjadi kecelakaan saat final balap motor di Sirkuit Zabaq pada ajang Sumatera Cup Prix 2025,” ujar Wijaksono.

Awhin Sanjaya (27), pembalap tim PPJ74 Racing Team, mengalami benturan keras di bagian kepala yang menyebabkan pendarahan hebat.

Tim medis yang berada di lintasan segera memberikan pertolongan dan mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum Abdul Manap, Kota Jambi. Namun nyawanya tidak tertolong.

Awhin lahir di Masamba, Sulawesi Selatan, pada 22 Februari 1998. Dia dikenal sebagai pembalap yang aktif berlaga di berbagai kejuaraan regional dan nasional.

Pihak kepolisian kini membuka penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan tersebut.