Innalillahi, Praka Zaenal Mutaqim Gugur saat Operasi Terjun Payung Menjelang HUT TNI

jpnn.com - Seorang prajurit Detasemen Intai Para Amfibi 1 (Denipam 1) Marinir Praka Zaenal Mutaqim gugur saat operasi terjun payung di perairan Teluk Jakarta, menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 TNI.

Berita duka ini diungkap Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama TNI Tunggul pada Minggu (5/10/2025).

Dia menyampaikan bahwa insiden tersebut terjadi Kamis (2/10), saat Praka Zaenal mengalami kecelakaan di udara ketika processing opening parachute.

Saat itu, Marinir melaksanakan operasi Rubber Duck Operation (RDO) dalam rangkaian HUT TNI yakni "Presidential Inspection".

"Dengan penuh rasa duka cita sedalam-dalamnya, TNI Angkatan Laut menyampaikan bahwa salah satu prajurit terbaik kami, yaitu Praka Mar Zaenal Mutaqim telah gugur," kata Tunggul di Jakarta, Minggu.

Tunggul mengungkap bahwa saat itu parasut Praka Zaenal tetap mengembang hingga mendarat di air.

Namun dia tak menjelaskan secara jelas insiden penyebab gugurnya Praka Zaenal.

Setelah insiden itu, katanya, tim pengaman di laut segera mendekati penerjun dan melaksanakan evakuasi menggunakan ambulance sea rider menuju posko kesehatan Kolinlamil.