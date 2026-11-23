jpnn.com, SERANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Serang mencatat hingga Minggu (22/11) sore, 24 kantong jenazah telah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Banten pascakebakaran di pabrik PT Fonusa Agung Mulia (PT FAM), Kawasan Industri Pancatama, Kecamatan Cikande.

BPBD Serang juga masih melakukan proses pencarian korban lainnya.

Menurut Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, korban terdiri atas pekerja laki-laki dan perempuan yang terjebak di dalam bangunan saat kebakaran melanda pada Sabtu (21/11) sekitar pukul 17.00 WIB.

"Data pasti jumlah korban masih terus diverifikasi karena pihak perusahaan masih mencocokkan catatan kehadiran terkait adanya pergantian sif kerja saat kejadian," kata dia saat meninjau langsung lokasi kebakaran, Minggu.

Bupati Zakiyah mengatakan seluruh pekerja yang menjadi korban kebakaran pabrik PT FAM bakal memperoleh santunan serta jaminan perawatan dari BPJS Ketenagakerjaan.

"Tadi saya sudah koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan dan saya langsung tanyakan tadi bagaimana pegawai-pegawai yang ada di PT Fonusa ini apakah sudah terdaftar masuk dalam BPJS Ketenagakerjaan atau tidak. Ternyata mereka semua yang bekerja di sini sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, segala sesuatu yang dibutuhkan kalau misalnya mereka meninggal dalam kecelakaan kerja, itu ada santunan yang akan diberikan dari BPJS Ketenagakerjaan," katanya.

Ratu Zakiyah menambahkan pekerja yang mengalami luka-luka dan tengah menjalani perawatan medis, termasuk korban yang dilaporkan melompat dari lantai dua juga ditanggung sepenuhnya pembiayaannya oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Selain jaminan ketenagakerjaan, Pemerintah Kabupaten Serang menyiapkan dukungan fasilitas bagi keluarga korban, seperti ambulans, peti jenazah, serta kebutuhan pendampingan lainnya.