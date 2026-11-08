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Innalillahi, Rombongan Bobotoh Kecelakaan di Tol Tegal, Satu Orang Meninggal

Innalillahi, Rombongan Bobotoh Kecelakaan di Tol Tegal, Satu Orang Meninggal
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Kecelakaan. Ilustrasi Foto: dok JPNN/Ricardo

jpnn.com, BANDUNG - Kabar duka menghampiri Persib Bandung menjelang pertandingan melawan Java United.

Kendaraan rombongan suporter Bobotoh yang hendak menuju Semarang untuk menyaksikan laga Java United vs Persib, dikabarkan mengalami insiden kecelakaan maut.

Kecelakaan itu terjadi di KM 282 Jalur A Tol Tegal, Jawa Tengah, pada Minggu (8/11/2026) pagi.

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Informasi kecelakaan ini pun dibenarkan oleh Ketua Viking Persib Club (VPC) Tobias Ginanjar.

Meski belum merinci ihwal kronologi kejadian, Tobias mengonfirmasi ada rombongan Bobotoh yang terlibat kecelakaan.

"Betul," singkatnya kepada JPNN.

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Sementara itu, dikutip dari akun Instagram @garudacultur, kecelakaan lalu lintas itu dialami mobil travel yang membawa rombongan Bobotoh asal Bogor.

"Mobil travel dilaporkan menabrak bagian belakang sebuah truk saat sedang dalam perjalanan awaydays menuju Semarang untuk mendukung laga Persib," tulis @garudacultur.

Kecelakaan lalu lintas dialami kendaraan rombongan Bobotoh yang tengah dalam perjalanan menuju Semarang untuk mendukung Persib melawan Java United.

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