menu
JPNN.comJPNN.com
Innalillahi, Seorang Balita Tewas Terjatuh dari Lantai 3 RS Hermina Madiun

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Ilustrasi TKP. Foto: Dok. JPNN/Ricardo

jpnn.com - Personel Kepolisian Resor (Polres) Madiun Kota mengusut kasus seorang balita tewas diduga akibat terjatuh dari lantai tiga Rumah Sakit Hermina, Kota Madiun, Jawa Timur.

Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto Supriyadi di Madiun, Jumat (1/5/2026), mengatakan penyelidikan atas peristiwa tersebut masih berlangsung.

"Kasus ini masih dalam tahap pengumpulan data oleh tim Satuan Reskrim," ujarnya.

Baca Juga:

Informasi yang dihimpun menyebutkan, peristiwa itu terjadi pada Rabu (29/4/2026) dan menimpa balita berinisial I, warga Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun.

Polisi masih mendalami bagaimana korban bisa terjatuh dari ketinggian lantai tiga rumah sakit tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi, korban ditemukan tergeletak di area parkir mobil dengan luka di sejumlah bagian tubuh

Baca Juga:

Saat petugas tiba di lokasi, korban telah mendapatkan penanganan di ruang ICU.

Namun, setelah menjalani perawatan, korban dinyatakan meninggal dunia pada Kamis (30/4/2026).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI