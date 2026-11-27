jpnn.com - Tim Polresta Malang menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap seorang siswi SMA berinisial SN (17) yang meninggal dunia di Kota Malang, Jawa Timur.

Kapolresta Malang Kota Kombes Danang Setiyo Pambudi Sukarno mengatakan polisi mendapat laporan kejadian itu pada Rabu (25/11/2026) malam.

"Saat ini masih dalam proses penyelidikan adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anak-anak dan korbannya juga anak-anak. Kami turut berdukacita dan keluarga diberikan ketabahan," kata Kombes Danang di Kota Malang, Kamis (26/11/2026).

Laporan dugaan penganiayaan tersebut diterima polisi pada Rabu (25/11) malam. Petugas kemudian mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) di kawasan Perumahan Bulan Terang Utama (BTU), Kecamatan Kedungkandang.

Korban telah dimakamkan di salah satu tempat pemakaman umum di Kota Malang pada Kamis siang.

Korban Dijemput Temannya di Rumah

Kepala Seksi Humas Polresta Malang Kota Ipda Lukman Sobhikin menjelaskan peristiwa tersebut bermula ketika korban SN dijemput dari rumahnya oleh dua remaja putri berinisial SP (16) dan IDH (17) sekitar pukul 19.30 WIB.

Keduanya mengajak korban menuju lokasi kejadian menggunakan sepeda motor. Mereka bertiga tiba sekitar pukul 20.00 WIB, sementara korban masih duduk di atas sepeda motor.

"Berboncengan tiga," kata Lukman menjelaskan kondisi saat korban dijemput.