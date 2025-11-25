Innalillahi, Sopir Truk Asal Lampung Tewas Ditusuk Pemalak di Palembang
jpnn.com - Seorang sopir truk bernama Khodirin Nazali (44) warga Tulung Itik II, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah tewas ditusuk seorang pemalak di Palembang.
Peristiwa berdarah menimpa sopir itu terjadi di Simpang Macan Lindungan, Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Sabtu (24/11/2025) sekitar pukul 18.30 WIB.
Kernet bernama Husaini (36) mengungkap bahwa kronologi kejadian berawal saat mereka melakukan perjalanan dari arah Jembatan Musi 2 menuju pusat kota.
"Saat di TKP lampu merah ini kaki berhenti, datanglah 4 orang pelaku meminta uang. Lalu kami kasi uang ribuan, tetapi mereka tidak mau," ungkap Husaini.
Saat korban melanjutkan perjalanan, salah satu dari pelaku pemalakan langsung melakukan penusukan, korban pun tumbang bersimbah darah.
"Setelah melakukan penusukan, para pelaku melarikan diri," kata Husaini.
Kapolsek Ilir Barat I Palembang Kompol Ricky Mozam membenarkan adanya peristiwa penusukan tersebut.
"Benar, ada peristiwa penusukan di Simpang Macan Lindungan. Korban sopir truk asal Lampung," ungkap Ricky.
Sopir truk asal Lampung bernama Khodirin Nazali (44) tewas ditusuk pemalakan. Peristiwa pemalakan terjadi di Simpang Macan Lindungan Palembang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Progres Pembangunan Tol Palembang–Betung Seksi 1 dan 2 Capai 85 Persen
- Cekcok Berujung Maut, Pria di Bandung Tewas Ditusuk
- Pria Paruh Baya di Palembang Dianiaya, Handphone Dirampas
- Pria di Palembang Ditemukan Meninggal Dunia, Kondisi Mengenaskan
- Begini Hubungan Gelap AKBP Basuki dan Bu Dosen Untag yang Tewas Tanpa Busana di Hotel
- Pria di Palembang Tikam Tukang Tampal Ban, Diduga Dendam Lama