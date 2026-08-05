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Innalillahi, Warga Ketapang Tewas saat Karhutla, Kondisi Jasad Terbakar

Innalillahi, Warga Ketapang Tewas saat Karhutla, Kondisi Jasad Terbakar
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Ilustrasi korban tewas. Foto: Ilustrasi/ANTARA

jpnn.com - Seorang warga dilaporkan tewas saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Upaya pemadaman api di sejumlah titik di wilayah itu masih terus dilakukan oleh tim gabungan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Ketapang Yunifar Purwantoro mengatakan korban diduga menerobos kepulan asap saat hendak pulang.

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"Kemungkinan karena kekurangan oksigen korban pingsan, kemudian di sisi kanan dan kiri jalan terdapat api sehingga korban meninggal dalam keadaan terbakar," kata Yunifar di Ketapang, Rabu (5/8/2026).

Korban diduga terjatuh saat melintasi kawasan yang dipenuhi asap tebal sehingga kehilangan kesadaran sebelum tubuhnya terbakar api di lokasi kejadian.

Selain korban meninggal, BPBD juga menerima laporan seorang warga lanjut usia mengalami luka bakar dan telah dievakuasi ke Rumah Sakit dr. Agoesdjam Ketapang untuk mendapatkan perawatan medis.

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Di sisi lain, Yunifar mengatakan kondisi karhutla di Ketapang hingga saat ini belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Tim gabungan masih melakukan pemadaman sejak dini hari dan kembali diterjunkan ke lapangan pada pagi hari.

Menurut dia, helikopter "water bombing" mulai dioperasikan untuk membantu pemadaman di sejumlah lokasi prioritas, termasuk kawasan Desa Pelang dan Bukit Gunung Skuri di Kecamatan Sungai Laur yang menjadi perhatian karena tingkat kerawanannya.

Seorang warga dilaporkan tewas saat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melanda Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Kondisi jasadnya terbakar.

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