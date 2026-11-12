INNOFOOD 2026, CropLife Dorong Tiga Pilar Pengelolaan Pestisida Berkelanjutan

jpnn.com, JAKARTA - Innovation for Food Security & Sustainability Expo & Forum (INNOFOOD) 2026 digelar pada 11–14 November 2026 di NICE PIK 2, Tangerang.

Kegiatan dalam rangkaian peringatan Hari Pangan Sedunia ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, asosiasi petani, dan pemangku kepentingan untuk memperkuat ketahanan pangan melalui inovasi teknologi pertanian.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Sudaryono dalam pembukaan acara menekankan pentingnya penguatan ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir.

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Menurutnya, sektor pertanian memiliki peran strategis dalam mendukung swasembada pangan sekaligus pengembangan industri nasional.

"Kalau tambang, nikel, batu bara kan barang mati, tetapi barang yang hidup itu hampir semuanya adalah pertanian," ujar Sudaryono dalam pembukaan INNOFOOD 2026, Rabu (11/11/2026).

Sudaryono menjelaskan pertanian tidak hanya menghasilkan bahan pangan, tetapi juga menyediakan bahan baku bagi berbagai industri pengolahan. Karena itu, pengembangan sektor ini harus mencakup penyediaan sarana produksi, peningkatan produktivitas, pengolahan hasil, hingga distribusi dan pemasaran.

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"HKTI itu kemudian menjadi sebuah ekosistem dari mulai nanam sampai hadir di meja-meja orang. Ini semua HKTI harus terlibat," katanya.

Dia juga mengingatkan bahwa peningkatan produktivitas harus diimbangi dengan kemampuan pasar menyerap hasil panen. Tanpa penguatan distribusi dan industri pengolahan, produksi pertanian yang melimpah berisiko tidak memberikan manfaat optimal bagi petani.