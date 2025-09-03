Innoquest & Royal Progress Gelar Seminar Antimicrobial Stewardship Terakreditasi Kemenkes

jpnn.com, JAKARTA - Innoquest Laboratorium bersama Royal Progress Hospital kembali menghadirkan Continuing Medical Education (CME) yang kedua untuk internal dan eksternal dengan tema Behind Every Prescription: The Power of Antimicrobial Stewardship.

Sebelumnya, kedua pihak telah sukses menyelenggarakan CME dengan topik “Stroke and Cerebral Vascular Disorders” secara internal pada bulan April lalu.

Resistensi antimikroba (AMR) saat ini menjadi salah satu ancaman kesehatan global terbesar.

Melalui edukasi Antimicrobial Stewardship (AMS), penggunaan antibiotik diharapkan dapat lebih tepat sasaran baik dalam pemilihan jenis, dosis, maupun durasi—berdasarkan hasil diagnostik laboratorium yang presisi.

Kolaborasi Innoquest Laboratorium dengan Royal Progress Hospital, yang telah terjalin sejak Desember 2024, menghadirkan teknologi diagnostik global untuk mendukung dokter di Royal Progress Hospital dalam mengambil keputusan pengobatan berbasis data yang akurat.

“Lebih dari tiga dekade pengalaman Pathology Asia Holdings di Asia Tenggara menjadi modal utama kami untuk menghadirkan laboratorium berkelas dunia di Indonesia. Kolaborasi dengan Royal Progress Hospital ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang menghadirkan harapan baru bagi pasien melalui diagnosis yang lebih tepat dan hasil klinis yang lebih baik,” kata Yosua Gunawan selaku Chief Operating Officer Innoquest Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Derice Sumantri selaku Direktur PT Royal Progress dan CEO Progress Healthcare mengatakan bahwa sebagai rumah sakit yang telah melayani pasien sejak 1991 selama lebih dari 33 tahun, kolaborasi dengan Innoquest adalah sebagian dari komitmen terhadap keselamatan pasien berstandar internasional.

Dengan demikian, pelayanan RS Royal Progress tetap menjaga kualitas ketepatan diagnosa dan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan.