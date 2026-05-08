Innovate for Impact Day Jakarta 2026, Satukan Ekosistem ASEAN untuk Dorong Inovasi

jpnn.com, JAKARTA - Innovate for Impact Day Jakarta 2026 sukses diselenggarakan di The Garuda Spark Innovation Hub (GSIH) fX Sudirman, Jakarta pada 6 Mei 2026.

Kegiatan tersebut mempertemukan lebih dari 90 pendiri startup, investor, tokoh dalam industri startup, serta perwakilan pemerintah dari berbagai negara ASEAN, dengan partisipasi aktif dari Malaysia dan Indonesia.

Mengusung tema 'Catalysing Innovation for Impact in ASEAN', acara itu dirancang sebagai platform regional yang menghadirkan dua program utama, yaitu Creative Exchange Jakarta 2026 dan Grill or Chill Jakarta 2026.

Keduanya menggabungkan diskusi strategis dan implementasi nyata yang membangun kolaborasi lebih terarah dalam ekosistem startup ASEAN.

Innovate for Impact Day Jakarta 2026 diselenggarakan secara kolaboratif oleh Satu Creative dan Garuda Spark Innovation Hub, sebuah program di bawah Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (KomDigi), sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat konektivitas regional dalam lanskap inovasi ASEAN.

Kegiatan dibuka melalui keynote speech dari Dr. Sonny Hendra Sudaryana, Direktur Pengembangan Ekosistem Digital, Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya memperkuat konektivitas antarnegara ASEAN.

Pasalnya, kemajuan kawasan akan sangat ditentukan oleh kemampuan menghubungkan ide, talenta, dan peluang lintas pasar.

“Ke depan, ASEAN perlu bergerak sebagai ekosistem yang saling terhubung, bukan sebagai pasar yang berjalan sendiri-sendiri. Hal ini membutuhkan koordinasi lebih kuat antara kebijakan, platform ekosistem startup, dan para mitra. Sehingga, para founder startup mampu berkembang lintas negara dengan dukungan dan arah yang jelas,” ungkap Sonny Hendra Sudaryana dalam keterangan resmi.