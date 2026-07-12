Inovasi Baru Cooker Hood Full Built-In Perkuat Tren Dapur Modern

jpnn.com, JAKARTA - FOTILE Indonesia meluncurkan cooker hood terbaru BIG9069G yang diklaim sebagai cooker hood tersembunyi (hidden built-in range hood) pertama di Indonesia dengan teknologi Smart Synchronize.

Produk tersebut diperkenalkan dalam acara yang digelar di FOTILE Kitchen Gallery & Showroom Jakarta, Jumat (10/7).

Peluncuran BIG9069G menjadi bagian dari strategi FOTILE untuk menghadirkan perangkat dapur yang tidak hanya mengutamakan fungsi, tetapi juga mendukung desain interior rumah yang modern dan minimalis.

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National Head of Marketing FOTILE Indonesia Tommy Pratomo mengatakan perusahaan terus mengembangkan inovasi yang mampu menyatukan teknologi dengan estetika dapur.

"FOTILE selalu menghadirkan cara baru dalam mendesain dapur yang elegan dan minimalis, dengan memadukan fungsi modern dan nilai estetika," ujar Tommy.

Menurutnya, konsumen kini menginginkan cooker hood yang memiliki daya hisap tinggi, namun tetap menyatu dengan kabinet dan desain interior dapur tanpa mengurangi nilai keindahannya.

Direktur FOTILE Indonesia Sun Ling mengatakan peluncuran BIG9069G merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk terus menghadirkan produk inovatif yang mendukung kenyamanan aktivitas memasak di rumah.

"Kami ingin menghadirkan dapur yang bukan hanya tempat memasak, tetapi juga menjadi pusat aktivitas dan kebersamaan keluarga," kata Sun Ling.