Inovasi Baru Polri: Mulai dari STNK Digital Hingga Cetak SIM Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Urusan dompet tertinggal atau surat-surat kendaraan terselip di rumah sering bikin waswas di jalan. Cerita klasik ini perlahan mau dihapus oleh Korps Lalu Lintas Polri.

Tepat pada Hari Lalu Lintas Bhayangkara Ke-71, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meresmikan deretan inovasi baru berbasis digital di Jakarta.

Layanan yang berpusat di aplikasi Digital Korlantas ini dirancang agar urusan berkendara makin praktis dan tidak berbelit.

STNK Digital, Cukup Lewat Layar Ponsel

Setelah SIM digital meluncur lebih dahulu, kini giliran STNK yang masuk ke dalam genggaman.

Data kendaraan di aplikasi terhubung langsung dengan basis data Korlantas Polri dan diverifikasi lewat kode QR dinamis.

Tenang, keamanannya dijaga ketat. Dokumen di dalam aplikasi dilindungi fitur pencegah rekaman layar (screen record), maupun screenshot agar tak disalahgunakan.

Kakorlantas Polri Irjen Pol Wibowo menegaskan STNK digital ini legal dan punya kekuatan hukum yang sama dengan lembaran fisik.