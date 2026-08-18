Inovasi Baterai EV Berbentuk Prismatik Hasil Kolaborasi GM dengan Samsung
jpnn.com, JAKARTA - Samsung SDI dan General Motors (GM) menyiapkan inovasi baru untuk kendaraan listrik generasi berikutnya.
Kedua perusahaan sepakat mengembangkan baterai berbentuk prismatik yang ditargetkan memiliki kepadatan energi tinggi, sekaligus mendukung pengisian daya lebih cepat.
Kerja sama itu menjadi bagian dari penelitian dan pengembangan bersama Samsung SDI dan GM, untuk menghadirkan teknologi baterai yang lebih sesuai dengan kebutuhan kendaraan listrik masa depan.
Tak hanya soal teknologi, Samsung SDI juga akan mengambil alih 49,99 persen saham GM di Synergy Cells, perusahaan patungan yang didirikan keduanya pada 2024.
Dengan transaksi tersebut, Samsung SDI nantinya menguasai penuh perusahaan tersebut.
Synergy Cells dibentuk untuk membangun fasilitas produksi baterai di Indiana, Amerika Serikat.
Pabrik tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas produksi lebih dari 30 gigawatt jam (GWh) per tahun, meski Samsung SDI belum menetapkan kapan operasional komersial dimulai.
Langkah itu juga membuka peluang bagi Samsung SDI untuk memperluas bisnis baterai, termasuk memasok kebutuhan sistem penyimpanan energi (ESS), yang permintaannya terus berkembang di pasar Amerika Serikat.
Samsung SDI dan General Motors (GM) menyiapkan inovasi baru untuk kendaraan listrik generasi berikutnya.
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