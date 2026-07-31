Inovasi Berkelanjutan Antar bank bjb Raih Penghargaan Digital Excellence Awards 2026

jpnn.com, JAKARTA - Komitmen bank bjb dalam menghadirkan layanan perbankan digital yang inovatif kembali memperoleh pengakuan di tingkat nasional.

Konsistensi perusahaan dalam mengembangkan transformasi digital mengantarkan bank bjb meraih penghargaan bergengsi pada ajang JawaPos.com Digital Excellence Awards 2026 – Akselerasi Ekonomi Digital Indonesia.

Penghargaan diberikan dalam kategori Top Digital Application Regional Bank (BPD) – DIGI bank bjb, sebagai bentuk apresiasi terhadap keberhasilan bank bjb menghadirkan inovasi layanan digital yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

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Penghargaan ini menjadi bukti bahwa transformasi digital yang dijalankan bank bjb tidak hanya berorientasi pada pengembangan teknologi, juga menciptakan pengalaman layanan yang semakin mudah, cepat, dan relevan dengan kebutuhan nasabah.

Pada penganugerahan yang berlangsung di Ballroom Hotel Jakarta pada Kamis, 30 Juli 2026, penghargaan tersebut diterima oleh Hindun Herdiyani, CEO Regional 2 bank bjb, mewakili manajemen bank bjb.

Capaian ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi bank bjb sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai salah satu bank pembangunan daerah yang terus beradaptasi terhadap perkembangan ekosistem digital nasional.

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Bagi bank bjb, penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan refleksi atas kerja keras seluruh insan perusahaan dalam menghadirkan layanan terbaik bagi jutaan nasabah di berbagai daerah.

Selama beberapa tahun terakhir, bank bjb secara konsisten melakukan transformasi pada berbagai lini bisnis melalui penguatan layanan digital, penyempurnaan sistem transaksi, serta pengembangan berbagai fitur yang makin memudahkan aktivitas finansial masyarakat.