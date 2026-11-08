Inovasi Chip Anak Muda Indonesia Bangun Optimisme Masa Depan Teknologi Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Tiga tim mahasiswa finalis Peruri Chip Hackathon 2026 memamerkan inovasi desain chip dalam babak final pitching Peruri Digital Summit 2026 di Taman Kota Peruri, Jakarta.

Kompetisi tersebut menjadi ajang pengembangan talenta muda untuk mendukung kemajuan teknologi semikonduktor di Indonesia.

Ketiga tim finalis tersebut adalah Casa Tubagus dan iSeeDesignITB dari Institut Teknologi Bandung (ITB), serta Digilarp dari Universitas Indonesia (UI).

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Mereka mempresentasikan rancangan teknologi chip di hadapan dewan juri, jajaran manajemen Peruri, dan peserta Peruri Digital Summit 2026.

Berdasarkan hasil penilaian, Casa Tubagus berhasil meraih juara pertama melalui inovasi desain chip keamanan yang memanfaatkan sidik jari fisik unik sebagai identitas setiap chip.

Teknologi tersebut dirancang untuk mencegah pemalsuan dan penggandaan chip, khususnya pada paspor elektronik atau e-paspor.

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Posisi kedua diraih iSeeDesignITB dengan inovasi desain chip berbasis kecerdasan artifisial (AI). Rancangan tersebut ditujukan untuk membantu robot bergerak lebih cerdas, aman, dan efisien, terutama ketika beroperasi di lingkungan yang sama dengan manusia.

Sementara itu, Digilarp menempati posisi ketiga melalui inovasi keamanan chip untuk melindungi kunci enkripsi dan data sensitif pada e-paspor dari upaya peretasan melalui serangan fisik.