Inovasi Chip dan Penguatan Talenta Jadi Kunci Industri Semikonduktor Nasional

jpnn.com, JAKARTA - Penguatan industri semikonduktor menjadi salah satu langkah penting bagi Indonesia dalam membangun kemandirian teknologi nasional.

Namun, pengembangan sektor ini masih terkendala keterbatasan kemampuan desain chip dalam negeri dan kurangnya sumber daya manusia dengan keahlian khusus.

Untuk menjawab tantangan tersebut, Peruri mengangkat pengembangan teknologi semikonduktor dalam Peruri Digital Summit 2026 yang berlangsung pada 21–22 Oktober 2026 di Taman Kota Peruri, Jakarta Selatan.

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Kegiatan ini menjadi ruang pertukaran pengetahuan mengenai peluang dan strategi pengembangan industri chip nasional.

Mengusung tema Building Technology of the Future, Peruri Digital Summit 2026 menghadirkan akademisi, praktisi industri, serta pemangku kepentingan.

Berbagai pembahasan mencakup penguasaan teknologi semikonduktor, kesiapan infrastruktur, peningkatan kompetensi desain chip, dan penguatan kolaborasi untuk menghasilkan inovasi teknologi dalam negeri.

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Direktur Digital Business Peruri Edwin Purwandesi mengatakan, pengembangan semikonduktor membutuhkan sinergi antara industri, perguruan tinggi, dan talenta teknologi Indonesia.

Kolaborasi tersebut diperlukan untuk memperluas kemampuan nasional sekaligus menciptakan peluang bagi Indonesia dalam industri chip.