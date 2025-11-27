Inovasi Digital Irjen Agus Mampu Ubah Wajah Pelayanan Polantas

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho menghadirkan berbagai inovasi digital dinilai mampu mengubah wajah kepolisian, khususnya polantas, sebagai cerminan pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Transformasi layanan publik yang lebih modern, cepat, dan transparan menjadi bukti nyata bahwa polantas makin adaptif menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.

Komitmen Irjen Agus dalam membenahi pelayanan publik dan mendorong digitalisasi di Korlantas Polri tidak hanya memperbaiki kualitas layanan, tetapi juga membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Dengan dukungan penuh jajaran Korlantas dan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, berbagai inovasi yang dihadirkan kini mulai dirasakan manfaatnya oleh publik.

Atas keberhasilan tersebut, Irjen Agus Suryonugroho menerima sebagai Tokoh Penggerak Digitalisasi Layanan Publik dan Keselamatan Lalu Lintas. Penghargaan yang digelar di The Westin Jakarta pada Selasa (25/11/2025) itu diterima langsung oleh Agus.

Dia dinilai berhasil melakukan transformasi digital di lingkungan Korlantas Polri melalui berbagai inovasi, antara lain aplikasi Digital Korlantas Polri yang memudahkan masyarakat mengakses layanan SIM, pajak kendaraan, hingga data kendaraan dalam satu platform terintegrasi.

Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) yang kini makin merata di seluruh Indonesia juga menandai lompatan besar dalam penegakan hukum yang objektif dan minim interaksi langsung.

Selain itu, program Polantas Menyapa menjadi jembatan komunikasi humanis antara polisi dan masyarakat, sekaligus memperkuat peran Polantas sebagai pelindung dan pengayom di jalan raya.