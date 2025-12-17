Inovasi Edible Fragrances Perkuat Industri Wewangian Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Eloi Coco Industries kembali mencuri perhatian industri wewangian nasional melalui kolaborasi eksklusif bersama International Flavors & Fragrances (IFF), perusahaan fragrance global yang dikenal sebagai pelopor teknologi aroma.

Kolaborasi yang digelar di Jakarta ini menghadirkan pengalaman multisensori baru sekaligus membuka peluang bisnis bagi pelaku industri parfum Indonesia.

Sorotan utama dalam kolaborasi ini adalah diperkenalkannya edible fragrances, inovasi yang menggabungkan teknologi aroma dengan sensasi rasa.

Terobosan ini dinilai mampu mendorong pengembangan produk berbasis pengalaman (experience-driven products) serta memperluas kreativitas brand parfum lokal dalam menjawab tren pasar global.

Acara ini turut menghadirkan tiga tokoh penting dari IFF, yakni Ann Wang, ahli industri wewangian global; Mathieu Vannier, tokoh strategis dalam bidang komersial wewangian Asia Timur; serta Aram Boyadjian, pemimpin regional di dunia fine fragrance internasional.

Ketiganya membagikan wawasan mengenai tren parfum global, teknologi aroma terkini, dan arah masa depan industri wewangian.

Dari dalam negeri, hadir pula Prita Anggriana dan Robin Nugraha yang memberikan pandangan terkait pertumbuhan industri parfum lokal.

Mereka menilai pasar wewangian Indonesia terus menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, seiring meningkatnya minat konsumen terhadap produk parfum berkualitas dan berkonsep unik.