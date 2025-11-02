Inovasi Hangtuah Jakarta Songsong IBL 2026 di Bawah Manajemen Baru

jpnn.com, JAKARTA - Tim basket Hangtuah Jakarta menyongsong musim IBL 2026 di bawah kepemimpinan Harryadin Mahardika.

Pria kelahiran 14 Agustus 1980 itu kini menjabat sebagai presiden klub menggantikan Muhammad Husein Fadlulloh.

Hangtuah menyongsong musim baru dengan meluncurkan logo baru yang kental nuansa biru sertahitam.

Harryadin mengungkapkan bahwa di bawah kepengurusannya mencoba membuat tim berjuluk Jagoan Kebayoran Baru itu menjadi lebih segar.

“Dengan identitas baru, struktur manajemen yang lebih modern, dan komunitas yang solid, kami siap bangkit lebih kuat,” kata pria asal Madiun tersebut.

“Tujuan kami bukan hanya memenangkan pertandingan, tetapi juga membangun klub yang berkelanjutan, membina generasi muda, dan mengharumkan nama Jakarta di basket nasional," ujarnya.

Hangtuah Jakarta mulai mendapatkan hati di penggemar basket ibu kota setelah musim lalu mampu tembus playoff.

Skuad asuhan Wahyu Widayat Jati itu mampu tembus Top 8 setelah terakhir pada edisi IBL 2022 silam.